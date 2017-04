Colorado lorgne le marché Rwandais

Dans le cadre de la mission African Business Connect organisé par BMCE Bank of Africa et Maroc Export, Colorado a pu rencontrer trois opérateurs Rwandais dans le secteur de la peinture. L’un d’eux semble répondre aux attentes du groupe marocain, d’après Anas Benhima, Directeur Prescription et partenariats de Colorado. « Après l’Afrique de l’ouest, où nous exportons vers la Tunisie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin… nous voulons aujourd’hui nous tourner vers l’Afrique de l’Est. Le Rwanda est un marché prometteur et l’opérateur que nous avons sélectionné nous permettra d’entrer au pays par la grande porte », explique Benhima. Et d’ajouter : « les discussions sont en cours, mais nous sommes optimistes quant à la concrétisation de ce projet dans les mois qui viennent ». Notons que chez Colorado, l’export représente aujourd’hui presque 8% du chiffre d’affaires. L’ambition du groupe est de monter cette part à 10%, voire plus.