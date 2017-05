Vidéo – Comment Jacobs Engineering S.A. veut se déployer en Afrique

Créé en 2009, JACOBS ENGINEERING S.A (JESA) est une joint-venture entre deux leaders mondiaux : OCP Group, leader mondial des phosphates et des dérivés, et JACOBS Engineering Inc, l’un des principaux fournisseurs de services au monde en matière de services techniques, professionnels et de construction.Fournir une gamme complète de services et de capacités dans les domaines de la construction, de l’industrie des procédés, de l’infrastructure et des transports, de l’eau et des eaux usées et de puissance et de l’énergie, est intégré dans la stratégie de croissance de JESA pour développer davantage l’ingénierie africaine.Avec des bureaux à Casablanca, Rabat, Abidjan et bientôt à Addis-Abeba, JESA compte plus de 1300 employés (locaux et expatriés) offrant une approche globale avec des capacités complètes, en travaillant avec des experts en matière de domaine dans le réseau mondial Jacobs.