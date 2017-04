Cote d’ivoire : Rencontre autour des opportunités d’investissement dans le Tourisme

Le Club Afrique Développement et la Société Ivoirienne de Banque ont organisé du 20 au 22 avril une rencontre autour du thème « les Opportunités d’Investissement dans le secteur du Tourisme » en partenariat avec le Ministère du Tourisme de Côte d’Ivoire. Plusieurs personnalités ont été présentes lors de cette rencontre, notamment le Ministre du Tourisme, Siandou Fofana et le Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme, Abderrafie Zouiten.

Lors de cette conférence, le Ministre du Tourisme a exposé les nouvelles orientations en termes de stratégie touristique ivoirienne ainsi que les opportunités dans le secteur à l’attention des investisseurs nationaux et internationaux. La vision 2020 du ministre Fofana a pour but de faire de la Côte d’ivoire un hub touristique de premier plan au niveau ouest-africain et du tourisme le 3e pôle de l’économie ivoirienne. Dans ce cadre un plan d’investissements de plusieurs centaines de milliards de F CFA est prévu, correspondant à des projets ambitieux qui ont été présentés. Il s’agit, entre autres, de :

Parc d’attraction à Jacqueville

Dispositifs hôteliers dans les principales villes de province

Parc aquatique à Assinie

Parc animalier à Bingerville

Le DG de l’ONMT, M. Zouiten a pour sa part présenté l’expérience du Maroc ainsi que sa stratégie de différenciation par rapport à l’offre mondiale. Il a ainsi abordé les pré requis à une économie touristique performante et durable, notamment l’accessibilité des zones touristiques via la mise en place d’un réseau de transports rapides et compétitifs, l’adaptation des moyens de promotion aux medias modernes (notamment Internet). Il a aussi insisté sur la création d’un tourisme en phase avec les valeurs et l’environnement ivoiriens pour disposer d’un réel avantage compétitif. Convenant de la disposition du Royaume du Maroc à poursuivre les efforts engagés dans la coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment s’agissant du développement du secteur touristique.

La stratégie ivoirienne touristique se veut fondée sur trois axes principaux, notamment la promotion de la destination, le développement de la capacité de l’offre et de l’industrie hôtelière et les leviers d’investissements.