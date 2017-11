Des opérateurs économiques de Rabat-Salé-Kénitra s’intéressent au Gabon

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région Rabat-Salé-Kénitra a effectué, vendredi 24 novembre, une visite de prospection de plusieurs jours au Gabon dans la recherche d’opportunités d’affaires.

La délégation de la Chambre de commerce a rencontré les différents responsables et acteurs gabonais, notamment les ministres des Infrastructures et de l’Agriculture. Les opérateurs marocains s’intéressent aux opportunités offertes par l’économie gabonaise et vont également présenter le potentiel de la Région Rabat-Salé-Kénitra aux investisseurs gabonais.