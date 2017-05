Des villes pour tous pour la 2e édition de Smart City Expo Casablanca

La nouvelle thématique de la Smart City Expo Casablanca sera “Des villes par tous”. Organisée par Casablanca Events & Animation et Fira de Barcelone les 17 et 18 mai, cette manifestation internationale accueillera au Hyatt Regency des speakers de haut niveau et prévoit deux espaces, Congrès et Exposition, sont réunissant plus de 85 intervenants venus du monde entier.

Casablanca sera en 2017 l’une des étapes majeures du Smart City Expo Word congress, les plus grands événements dédiés aux villes intelligentes et durables dans le monde. Après une première édition en 2016, rassemblant 5 000 visiteurs, 83 intervenants, 47 villes et 30 exposants, Smart City Expo Casablanca revient pour deux nouvelles journées, les 17 et 18 mai.

Sur le thème “Des villes par tous”, l’événement tournera autour de sujets de réflexion et d’échanges diversifiés, notamment la résilience et les changements climatiques, l’innovation urbaine et technologique, la mobilité future, les sociétés collaboratives et les villes attractives, etc.

Des conférences de haut niveau seront animées par des spécialistes de premier plan ainsi que des membres importants de gouvernements, villes, universités, société civile, sociétés et organisations de renommée. Aux côtés de métropoles mondiales, Le Maroc sera particulièrement représenté à travers la présence d’un grand nombre de speakers nationaux et internationaux issus des sphères publique et privée.

Parallèlement à l’espace Congrès, un espace Exposition sera accessible aux invités et participants. Il comprendra trois espaces : un lieu d’expositions, au sein duquel les donneurs d’ordre (villes, territoires, grandes entreprises, etc.) et apporteurs de solutions (entreprises, start-up, etc.) pourront exposer leurs projets et solutions et bénéficier d’une grande visibilité ; une agora qui sera dédiée à l’innovation et accueillera des start-up pour des pitchs et des conférences sur les Smart Cities ; un espace de networking, qui favorisera la mise en relation entre les partenaires et les participants qui pourront tenir des réunions BtoB.

Les réponses de Mohamed Jouahri quant à l’évolution de la dernière édition et les changements relatives à la nouvelle en vidéo :