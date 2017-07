Dessalement de l’eau de mer : Le plus grand projet au monde verra le jour dans la région de Souss Massa

Mohammed Boussaid, ministre de l’Economie et des Finances et Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ont présidé, le 29 juin 2017 à Rabat, la cérémonie de signature des documents contractuels pour la réalisation du projet de dessalement de l’eau de mer pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable dans la région de Souss Massa.

La Région est alimentée actuellement à partir des ressources superficielles à raison de 80% (barrages de Moulay Abdellah et de Abdelmoumen) ainsi qu’à partir de ressources souterraines à hauteur de 20% (nappe de souss).

Dans son intervention, le ministre de l’Economie et des Finances a précisé que ledit projet est le plus grand projet de dessalement de l’eau de mer mutualisé d’irrigation et d’eau potable dans le monde.

Rien que pour la composante eau potable, ce projet, d’une capacité au démarrage de 150.000 m3/jour, atteindra 200.000 m3/jour à terme. Objectif : sécuriser l’alimentation en eau potable au profit d’une population de 2,3 millions d’habitants à l’horizon 2030 dont 20% en milieu rural. Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural sera ainsi porté à 100% au niveau du Grand Agadir.