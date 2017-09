DHL Express Maroc étend ses ailes dans la région Nord

DHL Express Maroc veut augmenter sa capacité et répondre à la demande locale. Son autre objectif est d’accompagner le développement des secteurs stratégiques comme l’automobile ou l’aéronautique. L’entreprise a mis en service un Airbus A306 d’une capacité de 60 tonnes et poursuit ses investissements au Maroc qui ont atteint plus de170 MDH depuis 2011.

DHL Express, numéro 1 au Maroc et dans le monde du transport express international de documents et colis, annonce la mise en service d’un Airbus A306 d’une capacité de 60 Tqui remplace le Boeing 737. Le nouvel Airbus permettra à DHL Express d’étendre ses capacités et de répondre à la demande croissante au Maroc des importateurs et exportateurs, avec lesquels l’entreprise a récemment signé des conventions dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche – qui s’ajoutent à des partenariats de longue date déjà opérationnels avec les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du textile.

Comparé à son prédécesseur, l’Airbus A306 offre en effet une technologie totalement nouvelle et moderne. Avec sa capacité de chargement de 60 tonnes, il peut transporter jusqu’à 45 tonnes de plus que le Boeing 737, tout en permettant des trajets plus longs et en offrant des économies en carburant. Le transfert des marchandises sera également optimisé, grâce à la diminution considérable des coûts et temps de transit, offrant aux entreprises l’accès à des services logistiques de pointe vers les marchés internationaux.

“L’A306 est un avion très performant et parfaitement adapté pour accompagner le développement de nos partenaires. Grâce à l’introduction de ce nouvel appareil, nous nous assurons une capacité élevée et un gain de temps pour connecter le réseau DHL à partir de Séville, tout en continuant à répondre de la meilleure manière à la demande grandissante des opérateurs locauxet internationaux”, a déclaré Jawad Ouaziz, directeur général de DHL Express au Maroc.

Ce nouvel investissement, qui vient renforcer les échanges commerciaux du Maroc avec l’Europe et le reste du monde, marque une nouvelle étape dans l’engagement de DHL Express en faveur du développement et du désenclavement de la région Nord. Il illustre par ailleurs la démarche continue de l’entreprise pour accompagner et soutenir les clusters industriels qui utilisent le Maroc comme un hub vers l’Europe, ainsi que le plan d’accélération industrielle lancé par le gouvernement.

DHL Express développe en permanence son réseau et ses capacités opérationnelles au Maroc afin de permettre à ses clients d’envoyer et recevoirdes documents et colis en express quasiment partout dans le monde. Le nouvel Airbus A306 connectera du lundi au vendredi la ville de Tanger et sa région à plus de 220 pays à travers le monde.