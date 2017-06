Didier Lamblin élu président de Fimalait

La Fimalait annonce l’élection de Didier Lamblin en tant que nouveau Président de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait (Fimalait). Il remplace à ce poste Moulay M’Hamed Loultiti, PDG de Copag, dont le mandat social est arrivé à son terme.

PDG de Centrale Danone, et Président en exercice de la FNIL, Didier Lamblin capitalise sur une longue expérience internationale dans l’industrie laitière, notamment au sein du Groupe Danone où il a occupé différentes fonctions. A ce titre, il a dirigé Danone Autriche, Danone Clover SA en Afrique du Sud, Danone Mexico et BLEDINA. Il dirige depuis fin 2015 Centrale Danone.

Fimalait en bref

Créée en 2009 à la faveur du rassemblement de la FENEPROL (Fédération Nationale des Eleveurs Producteurs du lait) et la FNIL (Fédération Nationale de l’Industrie Laitière), la Fimalait regroupe l’ensemble des acteurs professionnels de la filière laitière, de l’amont à l’aval.

Dans le cadre de l’architecture du plan Maroc Vert, la Fimalait a pour but d’offrir une structure légitime et pérenne dédiée à l’accompagnement et à la professionnalisation de l’ensemble des acteurs de la filière laitière nationale.

Avec la nomination d’un nouveau Président, la Fimalait devra s’atteler à relever plusieurs défis :

Objectifs annoncés

Réalisation des objectifs du contrat programme laitier et du contrat programme des agro-industries ; développement de la consommation du lait et des produits laitiers ; amélioration des revenus des éleveurs et de leurs conditions sociales et développement d’un modèle d’élevage pérenne Amélioration de la compétitivité de la filière.