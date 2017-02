Diebold Nixdorf accompagne la digitalisation des banques marocaines

Diebold Nixdorf a organisé ce lundi à Casablanca un événement rassemblant des experts de l’industrie et les banques pour partager leurs idées et expériences, les tendances et surtout discuter du rôle vital de la digitalisation dans le secteur bancaire.

L’agence reste le canal le plus rentable pour une banque. Néanmoins, avec l’évolution permanente démographique et du comportement des consommateurs, il est temps de repenser les agences bancaires du futur. Les technologies d’aujourd’hui permettent justement d’améliorer considérablement l’expérience client.

Diebold Nixdorf offre ainsi l’occasion aux participants d’interagir et de profiter des conseils d’experts sur des sujets tels que:

Les avantages d’une optimisation du cycle du cash

Le rôle de la digitalisation dans l’intensification de l’inclusion financière.

Comment développer un réseau efficace tout en optimisant l’expérience client.

Comment créer des passerelles entre le monde physique et le monde digital en promouvant le commerce connecté

“A l’ère numérique, dans un contexte en constante évolution, nous accompagnons nos clients dans la transformation digitale de leurs agences en offrant des solutions pour un commerce connecté doté de systèmes sécurisés, de services fiables et de logiciels orientés client” a déclaré Christian Weisser vice-président senior et directeur général de Diebold Nixdorf pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. “Le secteur bancaire marocain est en évolution croissante, et les banques du pays sont prêtes à dynamiser leurs agences et créer une expérience client unique, sûre et efficace” poursuit Christian Weisser.