“Doing Business with le Togo” attire plus de 200 entreprises

« Doing Business with le Togo » était le thème du séminaire économique organisé par l’Ambassade de la République Togolaise près le Royaume du Maroc, l’Association Marocaine des Exportateurs « ASMEX » et le Groupe HESTIM (Hautes Etudes des Sciences et Techniques de l’Ingénierie et du Management) le 20 mars 2017 à Casablanca.

Ce séminaire a rassemblé plus de 200 entreprises intéressées par ce pays et voulant saisir les opportunités décrites par les hauts représentants du TOGO qui ont animé aux côtés du Président de l’ASMEX cette rencontre. Les atouts sont nombreux. Ils vont de la stabilité du pays, de la situation géographique, de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire, de l’environnement économique favorable aux investisseurs, des mesures fiscales incitatives à la situation stratégique avantageuse pour cibler les 320 millions de populations des pays limitrophes. Les échanges et le débat ont été animés et sans langue de bois.

Cette rencontre a tenu en haleine les participants et a permis aux entreprises présentes de constituer un réseau clé pour l’éventualité de leur installation au TOGO.

Les recommandations ont été nombreuses dont celle concernant l’octroi de visa de un à deux ans pour les entreprises ayant effectués plusieurs entrées, la proposition de baisser l’IS à 20% au lieu de 25% . Celles ci ont été notifiées par le conseiller économique du Président de la République et seront envoyés par voie officielle par l’Association Marocaine des Exportateurs.

Au final, l’Asmex se chargera de diffuser auprès de ses membres les études et les appels d’offres qui seront mis à sa disposition.

Soulignons que les échanges commerciaux entre le Maroc et le Togo demeurent très faibles par rapport au potentiel existant dans les deux pays. En 2015, le Maroc a représenté 2,26% des importations du Togo et 1,9% de ses exportations en 2015.

« Nous avons présenté aujourd’hui les potentialités économiques du Togo, sa position stratégique, la structure de la population, la vision Emergence 2030 des dirigeants, lesquelles constitueront sans nul doute une occasion pour les entreprises marocaines de développer leur business actuel avec le Togo ou leurs projets d’investissements futurs dans ce pays » confie M. Koudjo ADANOU, Chargé d’Affaires de l’Ambassade.

« La mobilisation de plusieurs personnalités du monde économique du Togo dont notamment le Conseiller économique du chef de l’Etat, le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, le Président du Conseil National du Patronat du Togo, le Représentant de l’Office Togolais des Recettes pour ce qui est de la législation douanière a permis de débattre de l’ensemble des opportunités qui pourraient créer et / renforcer le partenariat maroco-togolais » a renchéri M. Koudjo ADANOU.

Les témoignages d’entreprises marocaines opérant déjà sur le marché togolais (GALENICA, LAPROPHAN, NOVEC) ont suscité l’envie de s’installer dans ce pays aux participants.

L’ASMEX envisage d’organiser dans ce même élan une série de rencontres mensuelles en partenariat avec les Ambassades des pays africains accrédités au Maroc pour présenter les opportunités de partenariat et d’investissement.

Le séminaire « Doing Business with Togo » aura ainsi tenu ses promesses. Il sera suivi prochainement par l’organisation d’un Forum économique à Lomé.