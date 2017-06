Du nouveau dans 5 aéroports marocains

National Aviation Services (NAS) annonce dans un communiqué le lancement de son offre « Meet & Assist » au Maroc. Ce nouveau service d’accueil et d’assistance est désormais offert, en exclusivité par NAS, aux passagers CIP (Commercially Important Passenger), sous la marque Pearl Assist, dans cinq des aéroports du Royaume : Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Marrakech- Menara, Agadir Al Massira et Oujda ; et sera prochainement opérationnel à Tanger, Fès, Laayoun et Dakhla.

En mettant en place ce service, NAS souhaite offrir aux voyageurs qui transitent par les aéroports marocains, au départ comme à l’arrivée, des prestations haut de gamme leur permettant d’accomplir l’ensemble des formalités aéroportuaires avec plus de facilité et en moins de temps, depuis l’accueil jusqu’au transfert vers les lieux de résidence, en passant par la récupération des bagages et la douane.

Selon Hassan El-Houry, Président Directeur Général de National Aviation Services, le lancement des services Meet & assist au Maroc, permettra non seulement d’offrir aux voyageurs une expérience nouvelle qui facilite leur départ et arrivée, mais aussi, positionnera les aéroports du Maroc au niveau des meilleurs au monde en matière de qualité des services offerts aux passagers.

Le service « Meet & assist » de Pearl Assist est le seul en son genre proposé au Maroc. Il se décline comme suit :

A l’Arrivée : Le passager est accueilli à la sortie de la passerelle par l’agent NAS. Un service de transport en limousine sur le tarmac est offert aux clients Pearl Assist en remplacement du bus. Le passager est par la suite guidé tout au long de son parcours pour un passage facilité aux différents postes de contrôle puis à la salle de livraison des bagages.

Au Départ : Le passager est accueilli par l’agent NAS au point de rendez-vous convenu lors de sa réservation. Une escorte personnalisée est assurée par les agents de NAS jusqu’à la porte d’embarquement.

Et afin de rendre ce service plus accessible et assurer la meilleure expérience à ses clients, NAS propose la réservation de son service « Meet & Assist » via le portail www.pearlassist.com, avec la possibilité de réserver jusqu’à 48h à l´avance.

Rappelons qu’en novembre 2016, National Aviation Services a été retenu suite à l’appel d’offres de l’ONDA, pour assurer en exclusivité la gestion des salons CIP et proposer ses services Meet & Assist dans 9 aéroports du royaume.

NAS en bref

Créée en 2003, NAS est présent sur plus de 30 aéroports à travers le Moyen Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud, assistant sept des 10 plus grandes compagnies aériennes du monde et gérant plus de 31 salons d’aéroport.

NAS totalise un effectif de plus de 8.000 employés.

La gamme de services de NAS est composée de services d’escale, services de passagers, gestion du fret, services d’ingénierie et d’assistance en ligne, de technologies aéroportuaires, services d’opérations de base, gestion des terminaux aéroportuaires, centre de formation aéronautique, solutions de voyage, gestion des salons, accueil et assistance des passagers.

Affiliée aux principales organisations de l’industrie, NAS applique les normes de l’aviation internationale avec à la clé les certifications de ISO, EMS et OHSAS. NAS est l’une des premières sociétés d’assistance au sol dans le monde à obtenir la certification ISAGO (Audit de Sécurité des Opérations au Sol de IATA) matérialisant l’engagement de la société à fournir la meilleure qualité de services focalisée sur la sécurité et la sureté.