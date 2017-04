Du nouveau dans la coopération maroco-malgache

Dans le cadre de la promotion des échanges entre le Maroc et Madagascar, la rencontre des institutionnels marocains avec leur homologues malgaches a abouti au démarrage de la révision de l’accord commercial entre les deux pays. Selon le ministre du Commerce et de la Consommation malgache, Tazafy Armand, il est temps de renouveler l’accord de coopération qui date de longues années. «Si avant, nous adoptions avec le Maroc une approche filière par secteur, nous allons procéder différemment. Nous avons décidé d’opter pour une stratégie basée sur les produits. Nous avons ciblé avec la partie marocaine de nombreux produits susceptibles de booster les échanges entre les deux pays», explique le ministre. Et d’ajouter : «Parmi les grandes lignes du nouvel accord, nous discuterons des dispositions préférentielles, ce qui permettra de passer à une nouvelle phase de développement commercial bilatéral». C’est la une suite logique, après la signature de 22 conventions et accords lors de la visite royale à l’état malgache en novembre dernier.