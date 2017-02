“EHTP Entreprises” se tiendra du 8 au 9 mars

Comme chaque année, les élèves ingénieurs de l’Ecole HASSANIA des Travaux Publics organisent le forum de recrutement EHTP Entreprises. Cette année, le Forum EHTP Entreprises soufflera sa 20ème bougie sous le thème : « Investir au Maroc : Une plateforme stratégique, économique et durable » et ouvrera ses portes devant les visiteurs pendant deux jours le 8-9 Mars 2017 dans le cadre d’une édition exceptionnelle et originale.

Le Forum EHTP-Entreprises est considéré comme l’événement phare de l’École Hassania des travaux publics. Le but ultime est d’initier les jeunes au monde professionnel, en offrant, notamment aux étudiants et aux lauréats, des moments privilégiés d’échange et en leur facilitant l’obtention de stages ou le décrochement de job.

Comme chaque édition, l’École va accueillir pendant deux jours les directeurs des grandes entreprises au Maroc, en présence du Ministre de l’équipement, du transport et de la logistique.

La 20ème édition du Forum EHTP Entreprises connaîtra comme chaque édition la participation de plus de 60 entreprises spécialisées dans plusieurs domaines, d’une conférence, et d’un Gala pour clôturer les 2 journées.

En collaboration avec notre partenaire Stagiaires.ma, le site des stages et stagiaires au Maroc, un stand prendra place dans le chapiteau du Forum qui s’étale sur plus de 1400 m2 afin d’assurer aux visiteurs toute information relative aux entretiens, à la recherche d’emploi, à la rédaction des CVs et autres.

Les étudiants marocains et étrangers, les jeunes diplômés et les diplômés expérimentés sont invités à visiter le Forum EHTP Entreprises le 8-9 Mars 2017.