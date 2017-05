ESA 2017 – Des ingénieurs de haut niveau pensent l’Afrique de demain

La deuxième édition du Symposium d’ingénierie pour l’Afrique (ESA) démarre aujourd’hui, jeudi 11 mai 2017 à Marrakech. Organisé par Jacobs Engineering S.A. (JESA), cet événement est axé cette année sur : « L’ingénierie au service de la prospérité en Afrique ». Quelque 300 participants ont répondu présent, dont certains acteurs les plus influents provenant de plus de 30 pays africains.

Durant deux jours, des intervenants de haut niveau prendront la parole et partageront leurs expertises dans des secteurs clés tels que le bâtiment et l’infrastructure, l’industrie des procédés et la chimie, l’extraction et le phosphate, l’architecture et l’urbanisme, pétrole et gaz, finance et banque, ingénierie et conseil, puissance et énergie, climat et environnement, technologie et internet, éducation et recherche, entrepreneuriat et innovation.

Lancé en 2015, l’ESA est devenu l’un des principaux rendez-vous d’ingénierie de haut niveau. Il est même considéré comme le premier événement biennal pour la communauté de l’ingénierie. Il est prévu que soient abordées, à travers des panels interactifs, des questions d’envergure auxquelles le développement de l’Afrique est confronté, ce qui offre une opportunité unique pour le networking, le débat intellectuel et les opportunités d’affaires.

En outre, cette deuxième édition comprendra un panel innovant où les voix de dix jeunes professionnels africains auront l’occasion de partager avec les participants leur vision du développement du continent africain dans le cadre du programme Visionnaire Leaders.

Plus d’informations : www.esa-symposium.com