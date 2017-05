ESA 2017 – L’ingénierie au service de la prospérité en Afrique 

Jacobs Engineering S.A. (JESA) annonce dans un communiqué la tenue, du 11 au 12 mai 2017 à Marrakech, de la deuxième édition du Symposium d’ingénierie pour l’Afrique (ESA). Axé sur le thème « L’ingénierie au service de la prospérité en Afrique », ce rendez-vous biennal réunira quelque 300 participants parmi les acteurs les plus influents provenant de plus de 30 pays africains.

Lancé en 2015, l’ESA est devenu l’un des principaux rendez-vous d’ingénierie de haut niveau. Les participants auront l’opportunité de rencontrer des experts distingués et des intervenants de haut niveau de plusieurs secteurs clés tels que le bâtiment et l’infrastructure, l’industrie des procédés et la chimie, l’extraction et le phosphate, l’architecture et l’urbanisme, pétrole et gaz, finance et banque, ingénierie et conseil, puissance et énergie, climat et environnement, technologie et internet, éducation et recherche, entrepreneuriat et innovation.

Considéré comme le premier événement biennal pour la communauté de l’ingénierie, l’événement a pour but de créer une plateforme pour des discussions ouvertes et informelles qui mettront en valeur la transformation du continent où l’ingénierie africaine est un instrument saillant du développement durable.

Le programme abordera, à travers des panels interactifs, des questions d’envergure auxquelles le développement de l’Afrique est confronté, ce qui offre une opportunité unique pour le networking, le débat intellectuel et les opportunités d’affaires.

En outre, cette deuxième édition comprendra un panel innovant où les voix de dix jeunes professionnels africains auront l’occasion de partager avec les participants leur vision du développement du continent africain dans le cadre du programme Visionnaire Leaders.

Plus d’informations : www.esa-sympsium.com

Carte de visite

Créé en 2009, JACOBS ENGINEERING S.A (JESA) est une joint-venture entre deux leaders mondiaux : OCP Group, leader mondial des phosphates et des dérivés, et JACOBS Engineering Inc, l’un des principaux fournisseurs de services au monde en matière de services techniques, professionnels et de construction.

Fournir une gamme complète de services et de capacités dans les domaines de la construction, de l’industrie des procédés, de l’infrastructure et des transports, de l’eau et des eaux usées et de puissance et de l’énergie, est intégré dans la stratégie de croissance de JESA pour développer davantage l’ingénierie africaine.

Avec des bureaux à Casablanca, Rabat, Abidjan et bientôt à Addis-Abeba, JESA compte plus de 1300 employés (locaux et expatriés) offrant une approche globale avec des capacités complètes, en travaillant avec des experts en matière de domaine dans le réseau mondial Jacobs.

Ce modèle d’entreprise, combinant la livraison de projets locaux avec l’expertise mondiale reconnue par l’industrie, constitue un avantage unique pour nos clients que nous ne pouvons fournir dans la région.

JESA est une ressource stratégique dans la région ainsi qu’un catalyseur pour la prestation et l’application de services professionnels de classe mondiale au Maroc et en Afrique.