Ettolba passe à la vitesse supérieure en Afrique

Le groupe Ettolba qui compte six filiales opérant dans divers secteurs mais relevant tous du domaine de la construction veut avancer ses pions sur le continent africain. De nombreux projets sont d’ailleurs en cours. En Côte d’ivoire, le groupe compte installer une unité industrielle en collaboration avec un partenaire ivoirien. Parallèlement, il est prévu de faire bénéficier le pays de l’expérience du groupe en matière de logement. Burkina Faso est aussi concerné. Ettolba a été sollicité par des opérateurs locaux pour la construction d’un autre projet immobilier dans le pays. L’Afrique de l’Est est aussi dans le collimateur « la région regorge de potentialités énormes. Les pays sont en pleine transformation et la croissance est sur trend haussier. Le climat des affaires semble aussi répondre à nos attentes », déclare à l’Observateur du Maroc et d’Afrique, Ahmed El Gharbaoui, directeur marketing et communication. Faisant partie de la délégation des entreprises marocaines participantes à la seconde édition de l’African Business Connect, les représentants du groupe ne réfutent pas la possibilité d’investir à Rwanda. D’ailleurs, les BtoB leur ont permis d’avoir une vision plus claire sur les opportunités existantes dans le pays. Selon Ayadi Ouchrif, directeur commercial au sein du groupe, Ettolba pourrait construire un centre commercial dans le pays en collaboration avec un acteur local qui dispose d’une expérience similaire dans le pays. De plus, certains opérateurs Rwandais ont sollicité le groupe dans le secteur immobilier. Il s’agirait d’un projet de logement haut standing. Face à l’intérêt exprimé à l’expérience marocaine dans le domaine, Ettolba envisage même d’ouvrir dans mois à venir une filiale de représentation sur place. Le groupe marocain ne compte pas s’arrêter là. Il aurait aussi des ambitions de développement à Madagascar.