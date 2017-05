Evolution du marché du travail : bilan du 1er Trimestre 2017

Entre le premier trimestre de 2016 et la même période de 2017, 109.000 postes d’emplois ont été créés par l’économie marocaine (62.000 en milieu urbain et 47.000 en milieu rural), contre une perte de 13.000 une année auparavant.

Le secteur des “services” a, ainsi, créé 45.000 emplois, celui de l’”agriculture, forêt et pêche” 28.000, les BTP 20.000 et l’”industrie y compris l’artisanat” 16.000.

Sur cette base, le nombre de chômeurs a connu une augmentation de 63.000 personnes entre les deux périodes, exclusivement en milieu urbain, portant ainsi l’effectif total des chômeurs à 1.296.000 et le taux de chômage de 10,4% à 10,7% au niveau national et de 15,0% à 15,7% en milieu urbain. En milieu rural, ce taux a baissé de 4,2% à 4,1%. Le chômage reste élevé parmi les femmes, passant de 13,8% à 14,7%, parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 24,9% à 25,5% et parmi les diplômés, passant de 18,2% à 18,5%.

La population sous-employée s’est établie à 1.057.000 personnes. Le taux de sous-emploi s’est accru de 0,1 point, par rapport au premier trimestre de 2016, passant ainsi de 9,7% à 9,8% au niveau national ; de 9,3% à 9,4% en milieu urbain et de 10,1% à 10,3% en milieu rural.