Faraneco, le four écolo

La fabrication du pain à domicile est une composante culturelle forte des marocains. Traditionnellement en milieu rural, le bois est le combustible majoritairement utilisé aggravant ainsi la déforestation et la désertification de certaines zones déjà sensibles. Face à la raréfaction du bois, l’alternative du gaz comme combustible de base s’est fortement accrue, aidée en cela par une importante subvention gouvernementale sur le butane domestique.

Le changement de mode de vie lié à la forte urbanisation du pays a amplifié ce recours au gaz comme énergie de cuisson. Malheureusement, l’offre des fours à gaz est dominée par le secteur informel composé par des petits fabricants « de quartier » mettant sur le marché des fours à gaz de basse qualité, dangereux et énergivores.

Sur cette base, le programme FaranEco a été lancé en 2016 en partenariat avec 3 importants fabricants de four à gaz marocains, qui ont adhéré à la démarche d’EnSEn / GERES et relevé le challenge en produisant de nouveaux fours à gaz plus économes. Un accompagnement technique et de nombreux tests ont été effectués sur les fours (depuis plus de 6 mois chez chaque fabricant partenaire) afin que ces derniers répondent aux exigences du cahier des charges FaranEco.

Aujourd’hui, le projet FaranEco compte 3 partenaires fabricants de fours, totalisant 30 à 40% du secteur formel du four. A terme, le projet FaranEco s’est fixé pour objectif :

– d’impliquer au moins 5 fabricants totalisant plus de 80% du secteur formel

– d’étendre la démarche aux acteurs du secteur informel prêts à rejoindre le secteur formel

– de labelliser au moins 50 000 fours par an.

Les fours labellisés FaranEco seront identifiés grâce à l’apposition du label FaranEco. Ce label certifie la qualité et l’efficacité énergétique du four grâce à la mise en place d’un cahier des charges strict :

Efficacité énergétique : Une meilleure isolation, une circulation optimisée de l’air entrant et sortant du four et des bruleurs adaptés, permettent une baisse significative de la consommation de gaz.

Sécurité sanitaire : La meilleure isolation limite les risques de brûlures et la circulation optimisée de l’air limite fortement l’émanation de CO (Monoxyde de carbone) gaz inodore et toxique. Les fours faranEco peuvent être installés sans problème dans les cuisines fermées modernes (celles-ci devant être cependant correctement ventilées).

Gain économique : La consommation moyenne de gaz économisée se situe entre 3 et 5 bouteilles de 12 kg par an. Les fours FaranEco permettent de substantielles économies : le petit supplément de prix à l’achat est récupéré en un an.