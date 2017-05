FENELEC et FEMADEL fusionnent

C’est fait, la Fédération Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des Energies Renouvelables (FENELEC) et la Fédération Marocaine de l’Electricité (FEMADEL) ne font plus qu’une. Un protocole vient d’être signé par les présidents respectifs de FENELEC et FEMADEL, Azelarab El Harti et Reda Sekkat.

La CGEM souligne dans un communiqué qu’elle a joué son rôle de médiateur et de facilitateur pour que le secteur soit représenté par une seule instance légitime et reconnue. Un processus qui a démarré en juillet 2014, mené par la Présidence de la CGEM et assisté par Abdelaziz Taariji, opérateur du secteur et ex-Président de FENELEC, en tant que médiateur.