Fonds vert pour le climat – 300.000 de dollars US pour l’ADA

Après avoir obtenu son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (FVC) en mars 2016 et avoir levé un don de 40 millions USD pour un projet d’arganier en octobre 2016 auprès du même fonds, l’Agence pour le Développement Agricole vient de décrocher auprès du FVC un don d’appui (readiness grant) de 300.000 dollars US.

Ce don vient encore une fois pour renforcer l’expertise de l’ADA en matière d’ingénierie verte et son fort engagement pour la levée des financements climatiques nécessaire à la concrétisation des programmes et des projets intégrant la dimension, changement climatique.

A ce titre, le don du FVC permettra à l’ADA de passer à la vitesse supérieure et ce grâce au financement du renforcement des capacités du staff concerné ADA, notamment pour l’initiation du processus du rehaussement du niveau d’accréditation (Upgrading) de l’ADA auprès du FVC et pour l’amélioration de sa gouvernance interne afin de mieux répondre aux exigences et aux politiques du Fonds vert pour le Climat à travers l’établissant d’un système de suivi et d’évaluation dédié aux projets financés par les ressources du FVC. Il permettra aussi à l’ADA de maitriser le processus d’identification, priorisation, préparation et mise en œuvre des projets selon les normes du FVC.

L’Agence pour le Développement Agricole pourrait ainsi étendre son portefeuille de projets et programmes résilients aux changements climatiques qui n’ont pas encore atteint les régions les plus vulnérables du Maroc et être en mesure de canaliser les fonds pour des projets dépassant le montant de 50 millions USD de don.