G20 : Mohammed Boussaid participe à “Compact with Africa”

Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances, a pris part, le 17 mars 2017 à Baden-Baden en Allemagne, à la réunion des Ministres des Finances et des Gouverneurs des Banques Centrales du G20 consacrée au lancement de l’initiative du G20, intitulée « Compact with Africa ».

Cette participation fait suite à l’invitation adressée par la présidence allemande du G20 au Maroc en tant que pays bénéficiaire de cette initiative au côté de la Côte d’Ivoire, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie.

Lors de cette réunion, M. le Ministre a mis l’accent sur les progrès accomplis par notre pays en matière de stabilité macroéconomique, de réformes structurelles et sectorielles ainsi que les avancées au niveau de l’environnement des affaires et du secteur financier.

Monsieur BOUSSAID a, par la suite, présenté les grandes lignes de réformes à inclure dans le compact d’investissement du Maroc, qui visent à relever le niveau de la croissance potentielle et améliorer son caractère inclusif et créateur d’emplois, ce qui permettra au Maroc de se hisser au rang des pays émergents.

Enfin, Monsieur le Ministre a exprimé la volonté du Maroc à participer activement au lancement de cette initiative et à coopérer avec les pays partenaires intéressés et les organisations financières internationales, notamment la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, pour mettre en place un pacte d’investissement précisant les engagements des parties concernées à promouvoir davantage l’investissement privé au Maroc.