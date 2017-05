H. German : “Les Agences de notation ne comprennent rien à l’Afrique”

Helyette Geman est directrice du Commodity Finance Center de Birbeck, de l’Université de Londres et professeur de recherche à l’Université américaine Johns Hokins. Elle a été présidente du département de finances d’ESSEC Business School de 1988 à 1995 et directrice de Master à L’Université Paris Dauphine de 1995 à 2005.Helyette Geman est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure en mathématiques et détient un doctorat en probabilité ainsi qu’un doctorat en finance. Son livre « Commodities and Commodity Derivatives » publié en 2005 est devenu une référence mondiale.C’est aussi Helyette Geman qui a encadré la thèse de Nassim Taleb, auteur de Black Swan, devenu célèbre pour avoir prédit la crise financière, six mois avant qu’elle n’éclate.Cet entretien a été réalisé en marge de l’ESA2017.