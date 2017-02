Halieutis revient et met la France à l’honneur

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Salon Halieutis se déroulera à Agadir (Parc des Expositions), du 15 au 19 Février 2017 sous le thème « Le secteur halieutique : un enjeu de développement durable ».

Cet événement international dédié aux différents métiers de la pêche maritime, de l’aquaculture et des industries de transformation des produits de la mer, a connu un grand succès lors des trois précédentes éditions.

L’Association du Salon Halieutis, qui organise ce rendez-vous biennal, renouvelle ses ambitions après une édition marquée par la présence de 320 marques et enseignes, la participation de 36 pays et une affluence de 50 000 visiteurs professionnels et grand public.

Fidèle à sa vocation d’accompagner le secteur dans ses préoccupations d’actualité, le salon, dans sa nouvelle édition, s’inscrit pleinement dans la problématique du changement climatique.

A travers toutes les activités programmées, le salon contribuera à acter les avancées du secteur en matière de développement durable au niveau national et mondial.