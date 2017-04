Hausse de 9,30% du trafic aérien marocain en Mars 2017

Croissance remarquable du trafic des passagers de 26,19% sur l’aéroports de Tanger Ibn Battouta, de 15,18% sur Fès Sais et de 10,83% sur Mohammed V durant le premier trimestre de l’année 2017.



Soit un total de 1 575 852 passagers, soit une augmentation de (+9,78%) par rapport à la même période de l’année 2016. Le trafic aérien domestique a enregistré une hausse de +8,74% au titre du mois de Mars 2017 par rapport à la même période de l’année précédente, quant le trafic aérien international, avec 1 401 772 passagers accueillis, a enregistré une augmentation de +9,91% par rapport à la même période de l’année précédente.

Les meilleures performances ont été enregistrées au niveau du trafic aérien entre le Maroc et l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et le Moyen et Extrême Orient avec des taux de croissance de l’ordre de +165,51%, +37,39% et +22,61% respectivement.

Le marché des Pays du Maghreb et celui d’Afrique ont connu également une augmentation de +5,88% et +2,78%.