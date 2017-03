Impact Communication souffle sa 15e bougie

Créée par Jamal Harouchi en 2002, l’agence Impact Communication s’est donnée comme mission d’offrir aux annonceurs conseil, créativité et rigueur dans le déploiement de leur stratégie de communication publicitaire.

Impact Communication a su séduire les grands annonceurs et se développer de manière continue grâce à une équipe composée de stratèges, créatifs et media planners.

Dès 2011, Impact Communication a anticipé la montée en puissance du digital, désormais partie intégrante de la communication 360° de ses clients, à travers des concepts et stratégies développés en partenariat avec Fusion Digital Agency.

Impact Communication ne cesse d’oeuvrer pour doter ses marques-clientes d’un territoire qui les renforce sur le plan de la notoriété, de l’image et de l’attractivité, à même d’accélérer leur développement.

Pour ses 15 ans, Impact Communication a réalisé une vidéo, pour le moins originale, que nous vous laissons le soin de découvrir…