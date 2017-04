Jawad Hilali à la tête de la Fédération de la pêche maritime pour un second mandat

Suite à la tenue de l’assemblée générale ordinaire et élective de La Fédération de la Pêche Maritime (FMP) le 20 Avril 2017 à Casablanca, Jawad Hilali et Abderrahim El Habza ont été élus respectivement Président et Vice-Président Général de la Fédération pour un mandat de trois ans.

Il s’agit du deuxième mandat de Hilali à la tête de la FMP créée en 1999.

Hilali dirige l’entreprise Zima Fisheries, opérant dans la pêche hauturière. El Habza quant à lui, dirige Rayan Pelagique, société spécialisée dans la congélation, le traitement, la commercialisation et l’exportation des produits de la mer.