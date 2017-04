Kitea veut se renforcer sur le marché africain

Après avoir atteint la vitesse de croisière au Maroc avec 23 points de ventes, 6 kitea Géant et 40% du marché marocain des meubles, Kitea passe à une autre phase de développement et vise particulièrement le marché africain. «Pour nous, l’Afrique est une vraie terre d’opportunités. Et on mise grandement sur ce marché pour les années à venir», affirme Mohamed Amrani, directeur régional de Kitea. Déjà présente depuis 2 ans à travers au Mali, au Sénégal, en Côte d’ivoire… via des partenaires locaux, la marque 100% marocaine veut réaliser plus de 30% de son chiffre d’affaires en Afrique dans les 5 ans à venir. «Le Rwanda est un pays qui serait pour nous la porte d’entrée vers les pays de l’Afrique de l’Est», nous confie Mohamed Amrani. Les pourparlers sont en cours avec des partenaires locaux rwandais. Et la décision sera prise dans les mois qui viennent. Kitea compte dupliquer son modèle de développement marocain, tout en s’adaptant aux spécificités locales de chaque région, notamment en termes de références proposées. «On veut aller doucement mais sûrement. Et l’évolution se fera en fonction de la demande», conclut Amrani.