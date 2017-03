La 12e édition du SIAM sous le signe de la durablité et l’Italie à l’honneur (+chiffres 2016)

La 12ème édition du Salon international Salon International de l’Agriculture au Maroc – SIAM se déroulera à Meknès du 18 au 23 avril 2017 sous le thème « Agrobusiness et chaines de valeur agricole durables ».

La thématique du SIAM 2017 «Agrobusiness et chaines de valeur agricole durables » répond à l’impératif mondial de concilier économie, sécurité alimentaire et durabilité des systèmes agricoles. En effet, L’évolution du marché mondial du secteur de l’agro-alimentaire et les risques liés à la sécurité alimentaire, en particulier sur le continent africain créent des impératifs de durabilité de toute la chaine de valeur. Ainsi, le modèle de développement basé sur l’agriculture familiale est en train d’évoluer au profit de la promotion de l’agrobusiness et de l’intégration de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur agroalimentaire, selon une démarche inclusive permettant l’accès aux marchés des petits exploitants.

Désormais, une intégration réussie et durable dans l’agrobusiness passe par l’union des producteurs, des transformateurs, des spécialistes en commercialisation, des entreprises de services alimentaires, des détaillants, des logisticiens pour les intégrer dans une chaine de création de valeur agricole et industrielle vertueuse et bénéfique pour tous offrant au final, un avantage concurrentiel collectif permettant de protéger les petits producteurs, tout en préservant la qualité des terres agricoles selon des méthodes de production responsables, équitables, et respectueuses de la bio-diversité et des ressources naturelles.

L’Italie, Troisième pays agricole de l’Union européenne, Pays à l’honneur

L’Italie est l’un des leaders mondiaux de l’agriculture en Europe et dans le monde et partage avec le Maroc un patrimoine méditerranéen commun.

Depuis les années 60, la Coopération au Développement a joué un rôle important dans les relations entre l’Italie et le Maroc. Le premier Accord de Coopération Technique et Financière entre les deux Pays a été signé à Rome en 1961.

Plusieurs volets de coopération ont été initiés dans plusieurs filières du domaine agricole et agroalimentaire, avec des accords spécifiques en 2008 et plus récemment des perspectives intéressantes avec une signature de MOU (mémorandum d’entente) et la mise en place d’un cadre légal de coopération bilatérale. La coopération italienne se matérialise par l’appui à l’innovation technologique et au développement des capacités de production agricole. Un mémorandum d’entente a été ratifié dans ce sens entre l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) et l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)

Au 17ème rang des partenaires commerciaux du Royaume, l’Italie s’inscrit dans une dynamique en industrie agroalimentaire spectaculaire.

Bilan 2016