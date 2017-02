La CGEM se félicite du retour du Maroc au sein de l’Union Africaine

La Présidente de la CGEM, les membres du Conseil d’administration et l’ensemble des composantes de la Confédération expriment leur fierté et se félicitent du retour du Royaume du Maroc au sein de l’Union Africaine.

Ce retour est sans conteste le fruit de la politique dynamique et constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Sa Vision affirmée en faveur de la coopération Sud-Sud et du partenariat gagnant – gagnant entre les pays africains.

En communion avec l’ensemble des forces vives de la Nation, l’Engagement Royal en faveur de l’ancrage africain du Maroc s’est illustré notamment à travers les visites officielles que le Souverain a effectuées dans de nombreux pays du continent.

La CGEM est fière d’avoir été associée à ces visites qui consacrent les principes de solidarité et de coopération au service du continent africain.



La CGEM considère que la réintégration du Maroc vient renforcer la capacité de l’Afrique à parler d’une seule voix et à gérer ses grands dossiers notamment ceux liés au développement durable et à la consolidation de la paix et la sécurité.

Outre sa présence économique, financière, cultuelle et culturelle ainsi que sa politique remarquée et applaudie sur l’immigration, le retour du Maroc au sein des structures de l’Union Africaine, est de nature à lui permettre d’imprimer une nouvelle dynamique au sein de l’agora continentale et d’infléchir le rapport de force en faveur du renforcement de la stabilité et du progrès du continent.

En retrouvant sa place naturelle au sein de sa famille institutionnelle africaine, le Royaume du Maroc signe un retour victorieux qui ne sera que bénéfique à tous les niveaux pour l’organisation africaine.

Par ce retour, le Maroc entend poursuivre son engagement au service de l’Afrique et contribuer, de manière constructive, au développement et à la prospérité du Continent.

Forte de ce nouvel acquis pour le Maroc, la CGEM s’engage à accompagner avec innovation, la Vision stratégique du Souverain consacrée à l’Afrique et à déployer davantage d’efforts pour un partenariat équitable avec les pays africains.



A l’issue des travaux du Conseil d’administration de la CGEM tenu, le 31 janvier, lecture a été donnée au message adressé par la Présidente de la Confédération et les membres du Conseil d’administration à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, suite au retour victorieux du Royaume au sein de l’Union africaine.