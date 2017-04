La FENELEC s’allie à “Rwanda Energy Private Developers”

En marge de la seconde édition de l’African Business Connect avec, la Fédération Nationale de l’Électricité de l’Électronique et des Énergies Renouvelables du Maroc, « FENELEC », a signé un accord de partenariat avec l’Association « Rwanda Energy Private Developers » « EPD »portant sur le secteur électrique, électronique et énergies renouvelables. Outre l’identification et la levée des obstacles aux échanges commerciaux de biens et des services liés aux secteurs électrique, électronique et énergies renouvelables, entre les deux pays, la convention vise la promotion de la co-entreprise Maroco-Rwandaise en renforçant les partenariats financiers, techniques et commerciaux entre les opérateurs économiques des deux pays. Un autre objectif, identifier des opportunités de partenariat et de coopération susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays dans les secteurs électrique, électronique et énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité des entreprises rwandaises et marocaines par des échanges constants d’informations, d’expériences, de formations continues et par une assistance mutuelle concrète. Des missions et rencontres d’affaires, ainsi que des débats d’échanges réguliers sur des thèmes d’intérêt commun aux deux pays seront organisés dans les jours qui viennent.