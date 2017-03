La sécurité, une affaire maîtrisée par Fenie Brossette depuis plusieurs années

Dans un Maroc en plein développement les besoins en termes de construction de logements, d’ouvrages d’arts, d’infrastructures et d’installation d’unités industrielles sont en constante progression. Les promoteurs et investisseurs ont aujourd’hui des besoins de solutions de plus en plus techniques et de services pointus afin d’assurer leur compétitivité dans un marché désormais mondialisé.

Fort d’une expérience de 85 ans dans le métier de l’échafaudage, Fenie Brossette met à la disposition des entreprises de BTP et de l’industrie une gamme étendue de solutions : en effet, au delà de la vente ou de la location de matériel, Fenie Brossette propose un véritable accompagnement à ses clients. Intervenant en amont du projet, Fenie Brossette assure un service qui va de l’étude au montage, en passant par la conception et la fabrication, grâce à ses équipes multidisciplinaires. L’échafaudage, véritable métier qui demande rigueur et méthode, joue un rôle primordial dans le secteur des BTP et l’industrie: il permet l’accès aux façades, aux toits, aux constructions de projets en hauteur et représente ainsi un équipement de travail indispensable pour le secteur du bâtiment et de l’industrie en garantissant l’efficacité et la sécurité des travaux durant chaque phase de construction ou de réparation. Correctement pensé, il permet des gains de productivité conséquents et assure une réponse adéquate aux besoins des chantiers modernes. C’est également un métier exigeant en termes de sécurité sachant que l’un des objectifs premiers de l’échafaudage est de faciliter le travail en hauteur, ce qui multiplie les risques : chute d’objet, chute de hauteur, effondrement ou renversement… De plus les risques sont parfois encore aggravés par l’environnement du chantier : voie publique à proximité, lignes électriques, conditions climatiques sévères, situation géographique …

Conscient de ces risques et maîtrisant parfaitement le métier, Fenie Brossette dispose d’une gamme complète de matériels adaptée dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie ainsi que des ouvrages provisoires en conformité avec la réglementation en vigueur. La gamme de produits va des échafaudages de service à l’échafaudage de l’étaiement ou encore les échafaudages en aluminium.

L’approche mise en œuvre par Fenie Brossette garantit ainsi la sécurité du matériel installé et celle des personnes intervenants sur les échafaudages grâce à du matériel éprouvé et à ses équipes de monteurs et de techniciens expérimentés et formés par des organismes de certification nationaux internationaux.

L’aboutissement de cette vision a d’ailleurs été couronné par l’obtention de la certification OHSAS 18001, relative au système de management de la santé et la sécurité au travail, valeur fondamentale et essentielle pour Fenie Brossette dans la réalisation de ses projets et activités.

Enfin, et dans l’optique d’assurer à ses clients des solutions sur mesure et leur fournir une offre en adéquation avec leurs besoins, Fenie Brossette, producteur d’échafaudage sur son site de Sidi Hajjaj, assure également la distribution exclusive des produits de son partenaire Entrepose (Echafaudage Acier) et FORTAL (Echafaudage Aluminium), leaders français dans ce domaine.

Acteur majeur du secteur avec plus de 30% de part de marché, Fenie Brossette compte parmi ses clients, les plus importantes entreprises de BTP et industrielles de la place et a participé à la construction d’ouvrages majeurs du royaume : PONT AUTOROUTE CASABLANCA – RABAT, UNIVERSITE MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA VIE, MARINA DE CASALANCA, SIEGE MAROC TELECOM , OCP JORF LASFAR, CENTRALE THERMIQUE SAFI, HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID AL NAHYANE

Fenie Brossette « échafaudage » en chiffres :