La transformation d’entreprise sous la loupe de la CGEM et d’Optimum Conseil

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a initié, en partenariat avec Optimum Conseil, une enquête sur le thème « les patrons Marocains face à la transformation de leur entreprise ».

S’adressant aux dirigeants de grandes entreprises et de PME représentatives de l’économie marocaine (Top 500), cette étude a pour objectif de capter les tendances et les enjeux des entreprises nationales, et notamment ceux qui les conduisent à s’engager dans un processus de transformation. L’enquête qui sera réalisée entre mai et juillet 2017, permettra également de mesurer l’évolution des problématiques et des pratiques des dirigeants face à la transformation d’entreprise, tant sur les aspects stratégiques qu’opérationnels.

Le questionnaire de l’étude est organisé en deux grandes sections. D’une part, les défis stratégiques de la transformation et d’autre part, les conditions, facteurs de succès et difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de cette transformation d’entreprise au Maroc.

Les résultats seront présentés à l’automne 2017. Ils permettront, dans la continuité de ceux de la première édition de l’enquête menée en 2014, de faire progresser la réflexion de fond sur les enjeux stratégiques de transformation exprimés par les dirigeants marocains, les leviers actionnés et les difficultés rencontrées.