L’achat en ligne en Dhs, chez FRS c’est possible

La campagne maritime FRS déclare le 26 Avril 2017 avoir mis en place une nouvelle plateforme de réservation web sur son site. Ce nouveau moyen servira à mieux assurer le service, faciliter et rendre le processus d’achat encore plus rapide pour le voyageur, puisqu’il pourra réserver en ligne et acheter son ticket avec des cartes de crédits marocaines. « Nous étudions constamment les possibilités d’améliorer et d’offrir plus de facilités dans le processus d’achat et de voyage », explique Marcial Picó, Marketing Manager de FRS.

De plus, la plateforme a été développée afin de permettre de visualiser sur la même fenêtre l’horaire de sortie et d’arrivée, la durée du trajet, le nom du navire qui opère sur la ligne choisie et le prix définitif du voyage, ainsi qu’un résumé de l’achat. Le site web, disponible en anglais, espagnol, français, est pensé pour pouvoir être consulté depuis n’importe quel appareil technologique tels que tablettes et smartphones.