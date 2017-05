L’ASMEX et EMLYON BUSINESS SCHOOL s’associent

En vue de répondre à leur ambition de rapprocher leurs compétences et publics respectifs et de valoriser réciproquement leurs activités, l’ASMEX et Emlyon Business School ont signé une convention de partenariat. Les deux parties ont convenu ainsi de mettre en place un parcours certifiant Exportateur Digital au profit des membres de l’ASMEX, organiser des ateliers sur l’accès aux marchés et identifier des sujets d’intérêt afin les confier aux étudiants emlyon Casablanca dans le cadre des projets missions et mémoires de fin d’études ou de stages,