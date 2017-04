L’assurance agricole se développe, MAMDA lance les expertises par drones

Pour évaluer les sinistres sur les parcelles, la MAMDA lance un projet de repérage de zones agricoles sinistrées par drones. L’engin détecte les sinistres par vue d’ensemble et événements climatiques sur les parcelles, ce qui permet une évaluation exacte des dégâts pour indemniser les agriculteurs le plus rapidement possible .

S’associant avec des spécialistes de drones dans le monde agricole, MAMDA pourra analyser grâce à une application dédiée qui déterminera l’état végétatif des cultures ainsi qu’une estimation du rendement. Ainsi, les données recueillies permettront aux agriculteurs d’améliorer les rendements de leurs exploitations et d’optimiser les investissements en termes d’intrants (conseil sur le dosage, fertilisation, identification des zones de traitement). Ces données seront envoyées après recueil via Smartphone aux agriculteurs avec à court terme le montant de l’indemnisation à recevoir.