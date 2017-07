Le Salon dédié au savoir-faire marocain « Made in Morocco » se tiendra du 21 au 24 septembre prochain à Abidjan, sous le haut patronage royal.

Sur une surface de plus de 4 000 mètres carrés, les différents ambassadeurs du monde économique marocain exposeront leur produit et pourront nouer des contacts avec leur homologue ivoirien notamment grâce à une plateforme BtoB.

Nouveauté de l’édition, un programme culturel visant à renforcer et promouvoir la coopération et les échanges interculturels vecteurs de rapprochement entre les différents pays africains. Des productions et une exposition coproduite par des artistes ivoiriens et marocains y seront présentées.

Ce salon, vitrine du « Made in Morocco », mettra cette année l’accent sur le « Made in Africa » dont le Maroc est l’une des locomotives.