Le Bourse lance “Champions de la Bourse”

La Bourse de Casablanca lance le tournoi 2017 inter-écoles et universités des « Champions de la Bourse » du 06 février au 03 mars 2017.

Afin de promouvoir cette édition, plus de 2 000 étudiants ont été sensibilisés par l’équipe de la Bourse de Casablanca à travers une tournée auprès de 24 écoles et universités privées et publiques d’enseignement supérieur dans 10 villes du Maroc.

Pour rappel, « les Champions de la Bourse » est un jeu de simulation qui consiste à gérer un portefeuille actions d’une valeur de 1 million de MAD, dans les conditions quasi-réelles du marché et ce, à travers le site « championant-bourse.ma ». Il s’inscrit dans le cadre des actions de sensibilisation et de promotion de l’investissement en bourse.

A l’issu de ce tournoi, nous vous communiquerons les performances du jeu et le classement des gagnants de cette édition. En attendant vous pouvez suivre les performances hebdomadaires sur nos réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca

https://twitter.com/BoursedeCasa

https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange