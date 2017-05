Le concours de création du logo de la Région Casablanca-Settat est lancé

Plaçant ses citoyens parmi ses principaux acteurs de développement, la nouvelle Région Casablanca-Settat a annoncé le lancement d’un concours pour la création de son logo, qui se déroulera à partir du mardi 9 mai jusqu’au 7 juin 2017.

Ce signe graphique, qui sera utilisé comme logo de la région, devra symboliser pleinement l’esprit de Casablanca-Settat, ses attributs contemporains, ses valeurs historiques et culturelles ainsi que ses atouts économiques. Il devra porter une forte valeur sémiotique permettant à la région de s’inscrire dans les dynamiques territoriales internationales. Ce logo servira de base pour l’élaboration de l’identité visuelle et de sa déclinaison en charte graphique globale de la région.

La date limite de réception des propositions est fixée au 29 Mai 2017 à Minuit. Un Jury regroupant des membres représentatifs du milieu universitaire, de l’ordre des architectes, des secteurs des média et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, se réunira au cours de la semaine suivant la clôture du dépôt de candidatures, afin de sélectionner 5 à 10 propositions parmi celles déposées via la plateforme www.casablancasettat.ma/concours et remplissant les conditions détaillées dans le règlement et brief du concours.

Une seconde phase de sélection se fera à travers un appel au vote des internautes sur la base des propositions sélectionnées, à partir du jeudi 1 juin jusqu’au mercredi 7 juin. Les 3 propositions qui arriveront en tête seront ensuite soumises au choix de la région qui procèdera à la sélection de son logo.