Le digital s’invite dans l’assurance via le site Clicassur.ma

La vague digitale déferle une nouvelle fois sur les habitudes de consommation des marocains et c’est le secteur de l’assurance automobile qui se voit aujourd’hui enrichi par la première plateforme de souscription 100% en ligne Clicassur.ma.

Alors que le reste du secteur n’en est qu’à une phase de réflexion concernant les enjeux de la révolution numérique (en témoigne le thème de la 4éme édition des Rendez-vous de l’assurance « Réinventer l’experience client à l’air du digital »), Clicassur.ma se positionne en tant que pionnier de l’assurance en ligne et a pour ambition de démocratiser le digital dans ce secteur traditionnel.

Bénéficiant du réseau de partenaires et s’appuyant sur l’expertise bâtie par SCAE depuis 1983, (cabinet dont Clicassur est la marque dédiée à l’assurance en ligne), cette nouvelle plateforme permettra à toute la population dans un premier temps casablancaise de souscrire à son assurance automobile simplement et sans plus avoir à se déplacer.