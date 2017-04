Le Groupe Crédit Agricole du Maroc labellisé socialement responsable

La CGEM annonce l’attribution du Label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) au Groupe Crédit Agricole du Maroc.

« Depuis sa création, la banque Crédit Agricole du Maroc est engagée pour le développement de l’agriculture et la modernisation du monde rural. Poursuivant sa mission originelle de service public, elle agit pour la construction et la pérennisation d’un modèle de développement durable en mettant en place un ensemble de mesures pour accompagner les agriculteurs et la mise en œuvre du Plan Maroc Vert », explique la Confédération patronale dans un communiqué. Et d’ajouter : « Ce Label vient en outre reconnaitre les efforts du Crédit Agricole du Maroc dans le domaine de la RSE et renforcer en termes de confiance de la banque avec ses différentes parties prenantes. Il est octroyé pour une période de trois ans. »