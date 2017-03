Le Maroc et l’Ethiopie fertilisent la coopération sud-sud

La coopération sud-sud a besoin de projets concrets pour prendre forme et se développer. La future plateforme industrielle intégrée maroco-éthiopienne pour la production d’engrais en est un et non des moindres. Devant voir le jour à Dire Dawa dans l’est de l’Éthiopie, avec un investissement de 2,4 milliards de dollars pour sa première phase et une production prévisionnelle annuelle de 2 millions de tonnes et demi d’engrais d’ici 2022, ce projet montre aux pays Africains qu’il peuvent mettre en commun leurs moyens et ressources naturelles pour s’assurer le co-développement tant espéré par leurs populations. En l’occurrence, l’acide phosphorique du leader mondial des phosphates qu’est le Groupe OCP et le gaz ainsi que la potasse de l’Ethiopie permettront à ce pays d’assurer son autosuffisance en engrais, voire de pouvoir en exporter. Preuve que les objectifs sont bien définis et l’élan est pris, d’ores et déjà, les initiateurs du projet annoncent qu’ils décideront en temps voulu, à partir de 2025 et en fonction des conditions de marché, d’un investissement supplémentaire d’environ $1.3 milliards. Cela montre que la fertilisation des terres africaines, condition essentielle pour la résolution du problème de l’insécurité alimentaire, est bien en marche, et avec elle la coopération sud-sud.