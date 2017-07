Le road show de BMCE Bank of Africa se poursuit

Dans une perspective de soutien aux entreprises marocaines, La BMCE Bank et sa banque d’affaires BMCE Capital ont organisé, jeudi 6 juillet 2017, une conférence sous le thème « L’évolution du marché de change marocain : Perspectives et Impacts ».

Ce séminaire au profit des sociétés marocaines a été organisé afin d’accompagner les entreprises sur les différents changements et réformes que connaît actuellement le régime de change marocain et dans le but de vulgariser les différents instruments de couverture contre le risque de fluctuation des devises.

Cette conférence fait, en fait, partie d’une série de 13 rencontres dans toutes les régions du Maroc, les 9 premiers séminaires ont réuni à ce jour plus de 1000 entreprises. Ce « road show » se poursuivra dans les régions Centre Atlantique ; provinces sahariennes et orientales (les premières conférences ayant eu lieu dans les régions du Grand Casablanca ; centre méridional ; nord Méditerranée et Grand Sud).