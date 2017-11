Le Roadshow de CIAT fait escale au Maroc

CIAT a lancé depuis mars dernier le roadshow international CIAT TOUR 2017 pour présenter ses développements produits les plus récents et son offre globale à travers trois continents et plus de 70 villes.

Le Tour a fait escale à Casablanca et Rabat où des ingénieurs, techniciens, prescripteurs et maîtres d’œuvre sont invités à venir à l’Office des Foires et d’Expositions de Casablanca et à la Marina de Salé pour découvrir les nouveautés produits CIAT et son offre globale à bord du camion CIAT TOUR 2017. CIAT conçoit, fabrique et commercialise des solutions qui reposent sur l’optimisation de la consommation énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air et le confort intérieur des bâtiments. Elle fait partie de UTC Climate, Controls & Security filiale de United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

De mars à novembre, le roadshow international CIAT TOUR 2017 s’arrêtera dans 20 pays totalisant un voyage de plus de 30 000 km passant par l’Europe, le Nord de l’Afrique et l’Europe centrale, vers des destinations comme la Turquie et la Russie.

Au Maroc, le INTERNATIONAL CIAT TOUR 2017 a été le 26 Octobre 2017 à Casablanca, et le 27 Octobre à Rabat.

Sur chaque étape le camion aménagé en showroom a présenté :

 les nouvelles centrales de traitement d’air CLIMACIAT™ et Floway Access

 le nouveau groupe de production d’eau glacée et pompe à chaleur Aquaciat

 la nouvelle pompe à chaleur air-eau monobloc réversible Ereba et pompe à chaleur air/air split et multisplit

 la gamme complète des unités de confort CIAT, MAJOR LINE, COADIS LINE, COMFORT LINE et MELODY 2

 l’échangeur à chaleur haute efficacité ITEX

 le nouveau compresseur à sustentation magnétique

 les systèmes de gestion centralisée et de supervision Smart CIATControl et CIATM2M

« Au cours des 18 derniers mois, CIAT a complètement revu son offre avec de nouveaux produits et services. Le roadshow international CIAT TOUR 2017 est une excellente opportunité de présenter cette nouvelle offre et d’être au plus proche de nos clients en apportant notre expertise et notre savoir-faire afin de confirmer notre volonté de nous engager durablement auprès d’eux », déclare Atallah Musleh, Directeur des Ventes EMEA CIAT.