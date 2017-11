Le TECNO Spark débarque au Maroc !

Vous rêviez d’un smartphone ultra performant à prix abordable ? Ne rêvez plus ! La marque de téléphonie mobile Premium du groupe TRANSSION, TECNO Mobile, lance la vente de ses Smartphones TECNO au Maroc. Ils seront à découvrir et à acquérir en avant-première sur le site HMIZATE MALL.

TECNO Mobile est La marque de téléphonie mobile premium de TRANSSION Holdings. Forte de ses 7 années d’expériences, et avec plus de 80 millions de téléphones vendus en 2016, TECNO Mobile se positionne aujourd’hui comme étant le premier fournisseur en Afrique de téléphones mobiles dual-SIM. À ce jour, TECNO Mobile a étendu sa présence dans 53 pays à travers le monde.

Dans le but d’asseoir sa position en tant que marque téléphonique proposant le meilleur rapport qualité/prix en Afrique, TECNO Mobile s’est fiée à HMIZATE MALL pour commercialiser ses derniers produits, dont le Smartphone TECNO SPARK.

Le TECNO SPARK 3G+, 5.5 pouces, est la représentation parfaite d’un produit de qualité à un prix plus que raisonnable. Il sera accessible sur le site HMIZATE MALL à seulement 1.079 DH. Disponible en Bleu, Gold, Rouge et Noir, le nouveau smartphone présente de multiples fonctionnalités qui raviront le plus grand nombre.

Unique Smartphone à posséder un capteur d’empreintes digitales dans cette gamme de prix, le TECNO SPARK réserve à ses futurs possesseurs d’autres bonnes surprises qui feront sans aucun doute la différence. Caméra 13 MP avec flash multiple, écran lumineux ou photographie