Le transport aérien a de beaux jours devant lui

« Le transport aérien est remarquablement résilient aux chocs externes, et double tous les 15 ans ». C’est le constat que fait John Leahy, chef des opérations commerciales d’Airbus, concernant la filière aéronautique.

D’après les prévisions du géant de l’aviation Airbus, la flotte d’avion mondiale devrait doubler d’ici dans les 20 prochaines années. L’augmentation du tourisme, l’émergence d’une classe moyenne toujours plus nombreuse et bien sûr la baisse de prix et les effets de la concurrence entre les compagnies seront les principaux facteurs de cette croissance.

Ce développement sera surtout localisé dans les pays en développement et notamment les pays sud-asiatiques dont la population ne cesse d’augmenter. Ces pays représenteront 50% de la consommation mondiale en 2036.

Airbus estime à 5300 milliards de dollars l’investissement dans le monde pour l’achat de nouveaux appareils. Par conséquent, le constructeur envisage pour l’avenir des carnets de commandes pleins sur tous les avions de sa gamme (24810 appareils bicouloirs et 10100 monocouloirs)

Parallèlement, une forte augmentation des effectifs sera nécessaire (500000 nouveaux pilotes et 50000 techniciens seront nécessaires) afin de satisfaire demande Airbus a déjà ouvert 11 écoles en moins de 3 ans.