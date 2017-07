Le vice-président de la BEI, Román Escolano, en visite officielle au Maroc

Román Escolano, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) en charge des activités au Maghreb, se rendra au Maroc les 6 et 7 juillet 2017.

Il rencontrera plusieurs ministres du gouvernement ainsi que des représentants diplomatique et financier. Sa visite sera marquée par la signature d’un important financement de soutien aux secteurs privés avec la filière agro-industrielle et de l’enseignement supérieur avec la société Diana holding et l’Université Euromed de Fès.

« Ce sont des financements emblématiques, les premiers pour la BEI dans des secteurs hautement stratégiques pour le Maroc » a déclaré le Vice-Président de la BEI.

La BEI a, depuis 2007, investi 3,7 milliards d’euros au Maroc dans des secteurs clefs de l’économie que sont le transport, l’énergie, l’eau ou encore l’édiction.