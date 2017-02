“L’entrepreneur, acteur de l’intégration africaine” au cœur de Hub Africa

Co-organisé par NGE IMPACT et MAROC EXPORT et parrainé par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération du Maroc, HUB AFRICA est une plateforme multifonctionnelle et multidimensionnelle de solutions à géométrie variable reconstituant tout l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’investissement en Afrique. Elle est propose ainsi l’un des écosystèmes les plus complets du continent et du pourtour méditerranéen et répond à l’ensemble des besoins des acteurs de l’économie (privés et publics), du porteur de projets aux investisseurs en passant par les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, organismes financiers, organismes d’imports et exports, organismes d’accompagnements, réseaux économiques….

Lancé en 2012 dans une logique de coopération tripartie, HUB AFRICA est aujourd’hui et sans équivoque l’une des plateformes économiques des plus puissantes du continent. La plateforme HUB AFRICA regroupe à chaque édition plus de 10.000 acteurs économiques venus de plus d’une quinzaine de pays d’Afrique, mais aussi d’Europe et du reste du monde. Elle met en contact permanent (toute l’année) une forte communauté de pas moins de 25.000 opérateurs. En quatre éditions, HUB AFRICA a accueilli près de 100.000 opérateurs de près d’une trentaine de pays. Et ainsi en accélérateur de business pour les PME et les entreprises en croissance sur le continent, HUB AFRICA apporte des solutions concrètes et pérennes qui répondent aux enjeux socio-économiques de l’Afrique tels que l’absorption du chômage par l’auto-entrepreneuriat, la création de richesses, la densification de la coopération Sud-Sud, Nord-Sud et Nord-Sud-Sud. HUB AFRICA ouvre à partir d’un seul lieu les portes de l’essentiel des marchés africains, et pas que durant les deux jours d’évènement par an, mais pendant toute l’année, grâce à l’interconnexion permanente des opérateurs sur la plateforme digitale HUB AFRICA se positionnant ainsi comme étant un outil d’accompagnement par excellence des entrepreneurs africains vers la réussite. HUB AFRICA a bénéficié, dès son lancement il y a six ans, du soutien constant des plus hautes institutions du Maroc avec notamment le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le parrainage du Ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Pour la 5e édition de prévue les 4 et 5 mai 2017 à l’Office des Changes de Casablanca et placé sous la thématique « L’entrepreneur, acteur de l’intégration africaine », le Gabon et la Côte d’Ivoire sont à l’honneur. Il s’agit de mettre de la lumière sur les opportunités d’investissements et d’échanges avec ces deux mastodontes de l’économie africaine, inscrites depuis une dizaine d’années dans une bonne dynamique de croissance stable. Une belle édition en perspective !