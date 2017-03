Les Assises de l’Agriculture le 17 avril à Meknès

A la veille de la 12e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui aura lieu du 18 au 23 avril 2017, se tiendra la 9e édition des Assises de l’Agriculture. Cette année, la gestion durable des ressources hydriques sera au cœur de ces Assises qui sont placées, comme chaque année, sous le haut patronage royal.

Le pourquoi du choix de la thématique centrale

Les ressources hydriques représentent un enjeu planétaire en matière de sécurité alimentaire et l’utilisation durable de l’eau est l’un des principaux défis mondiaux du XXIe siècle. En effet, 70 % de l’eau douce utilisée dans le monde sert à la production de produits agricoles et, selon les estimations des Nations Unies, la demande mondiale d’eau dans l’agriculture augmentera d’environ 20% d’ici à 2050.

C’est dans ce contexte que les Assises de l’Agriculture feront le point de ce qui est désormais considéré comme « l’or bleu » avec comme objectif principal de sensibiliser et de mobiliser autant les opérateurs agricoles que les décideurs et l’opinion publique sur l’impératif d’une gestion hydrique efficiente et respectueuse des impératifs environnementaux.

La 9ème édition des Assises de l’Agriculture fera également le point des avancées et des réalisations du Plan Maroc Vert qui, depuis son lancement en 2008, a toujours érigé l’utilisation rationnelle de la ressource hydrique parmi ses priorités.