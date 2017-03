Les sucriers misent sur la R&D

La Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre (FIMASUCRE) et la Fédération Nationale Interprofessionnelle des Semences et Plants (FNIS) ont organisé conjointement une journée nationale d’étude le 21 mars 2017 à Rabat, sous le thème : «Progrès génétiques, leviers de protection de la betterave à sucre »

Cette journée qui a connu la participation de tous les acteurs agricoles de la filière sucrière notamment les représentants du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, les Associations régionales des agriculteurs, des partenaires institutionnels de la FIMASUCRE et de la FNIS, en plus des chercheurs nationaux et internationaux ainsi que les représentants des sociétés semencières de la betterave à sucre, a été l’occasion d’échanger les informations, les résultats des expériences dans les pays betteraviers ayant les mêmes conditions de production. De même, cette journée a permis à travers un benchmark international, de s’informer des principaux programmes de recherche, d’innovation, et de création variétale engagés par les obtenteurs semenciers pour trouver des solutions génétiques aux différentes maladies.

Le partenariat FIMASUCRE et FNIS mis en place depuis 2012, a constitué un cadre de concertation et de synergie des efforts de recherche et développement visant l’introduction et le développement des semences performantes et adaptées aux conditions marocaines.

Ainsi, les actions de Recherche et Développement mises en place dans le cadre de ce partenariat ont contribué fortement à l’amélioration significative des performances en terme de rendement du sucre à l’hectare en passant de 7 T/ha en 2006 à 12 T/ha en 2016. Cette performance a permis d’atteindre un taux de couverture en sucre du pays de plus de 50% au titre de la campagne 2015/16 avec une production record du sucre blanc de 607.000T.

En s’appuyant sur la R&D la filière saucière vise à consolider les acquis et ambitionne d’améliorer davantage ses performances et d’atteindre à court terme, un rendement de sucre à l’hectare de 14 T/ha.

A travers les interventions très riches et pertinentes partagées lors de cette journée, il s’avère que dans les différents pays ayant les conditions climatiques et édaphiques semblables à celles du Maroc tels que les cas du Chili et du sud de l’Espagne présentent les mêmes problématiques de protection phytosanitaires.

Ainsi, à l’issue de cette journée et au vu des échanges et débats, les principales recommandations formulées sont les suivantes:

1- Poursuivre les travaux de recherche agronomique permettant la prévention, l’atténuation et le renforcement de la protection de la betterave à sucre.

2- Constituer un groupe de travail sur la protection de la betterave à sucre en partenariat avec les organismes de recherche nationaux et internationaux pour renforcer les travaux de recherche sur ces aspects et pour échanger et partager les expériences en matière des stratégies de préventions.

3- Accélérer la R&D par les semenciers pour proposer des variétés tolérantes.

FIMASUCRE et FNIS ont souligné par ailleurs, l’appui apporté continuellement par les Pouvoirs Publics, notamment le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et les différents partenaires régionaux, pour le développement et la pérennité de la filière sucrière.