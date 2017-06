L’IFHC Reçoit un prix d’honneur au Forum Economique de Fès Meknès.

Le Fonds International pour la Conservation de Houbara (IFHC) a reçu un prix d’honneur au Forum Economique de Fès, Meknès qui a eu lieu pour la 1ère fois cette année entre le 10 et le 12 mai à Fès. Le Forum a été organisé par la Chambre de Commerce, de l’Industrie et des Services de Fès Meknès.

Le Fonds a été honoré pour toutes ses contributions à l’essor économique de la communauté marocaine locale grâce à ses efforts fournis en matière du développement durable pour la conservation de l’outarde Houbara. Le Représentant du Fonds à la cérémonie de remise des prix, Majid Al Mansouri, membre et rapporteur du conseil d’administration de l’IFHC et directeur général, a reçu le prix au Forum qui a rassemblé des décideurs nationaux et internationaux qui s’intéressent aux problèmes économiques et encouragent les investissements et le commerce.

L’IFHC a également été honoré pour sa tâche importante visant à développer les communautés entourant les deux centres d’élevage de Houbara sis à Missour et Enjil et pour son engagement à offrir un soutien infrastructurel, social et économique dans ces zones clés. Grâce à la garantie d’emploi aux résidents locaux dans les centres d’élevage de Houbara, l’IFHC s’est révélé être un partenaire socio-économique privilégié au Maroc, puisque 92% de la main-d’œuvre est marocaine. Le Fonds a également été reconnu pour l’utilisation de la technologie la plus récente qui a aidé les employés du Fonds dans leur développement professionnel.

Le Fonds a largement contribué à l’infrastructure environnante à côté des deux centres grâce à la construction de routes et de ponts par le gouvernement des Émirats Arabes Unis qui a toujours été un partisan de l’IFHC et de ses projets au Maroc. En outre, il a soutenu la construction de barrages dans plus d’un emplacement, d’un aéroport à Bouarfa et des programmes sanitaires dans trois hôpitaux. Il a aussi contribué au développement de la communauté en soutenant la construction de maisons et de mosquées et en fournissant de l’eau et de l’électricité dans les villages de Tendrara et Ain Echchair.

L’IFHC supervise un vaste réseau de projets mondiaux affiliés pour la conservation d’une aversede Houbara ainsi que des programmes d’élevage de Houbara en captivité. Il est considéré comme l’autorité principale responsable pour la compréhension et la protection de cet oiseau noble, qui est si important pour le patrimoine et la culture arabes.